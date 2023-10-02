ÖMER 25. BÖLÜM tek parça İZLE! STAR TV ÖMER dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Son bölüm özeti

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 25. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 2 Ekim Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 25. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de erkanlara gelecek.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin yirmi dörüncü bölümünde;

Ömer'i içki masasında bulan Reşat, oğlunun kendini böylesine kaybettiğini görmekten büyük bir acı duyar. Ömer'e yardım edememek, Reşat'ın kendini suçlu hissetmesine ve babalığını sorgulamasına neden olurken Gamze’ye büyük minnet duyar.

Nisa, Hülya'nın bitmeyen takeplerini yerine getirmeye çalışırken Kamil ve Hülya'nın kasırgalı ilişkilerinin arasında kalmamak için büyük bir mücadele verir. Emine ise Yaman ile birlikte dedesine bir kez daha yakalanmanın mahcubiyetini yaşar.

Tahir ile Vicdan arasında ne olup bittiğini anlamaya çalışan Şükran, bu bilinmezlik yüzünden zor zamanlar geçirir.

Ömer'i kendine getirmek için son çare olarak onu babasıyla karşı karşıya getiren Gamze, hiç istemese de Ömer’le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. Sonunda aralarında tutkulu bir yüzleşme yaşanır. İkisi de birbirine kalplerini sonuna kadar açarken bu uzun gecenin sabahında Ömer ve Gamze arasında bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÖMER 25. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 25. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



