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ÖMER 32. BÖLÜM İZLE! STAR TV ÖMER dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler yaşandı?

20.11.2023 20:44 | Son Güncelleme:
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Ömer dizisi 32. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman gibi oyuncular yer alıyor. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Ömer dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Ömer 32. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 32. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 20 Kasım Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 32. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin 31. bölümünde;
Annesini kaybetmenin kıyısına gelen Reşat bu durumun sorumlusu olarak gördüğü Ömer ve Gamze'yi bencillikle suçlarken ona en büyük destek hiç beklemediği birinden gelir. Aralarındaki çatışmalarla boğuşurken böyle ölümcül bir dikkatsizlikte bulunmak, Gamze ve Ömer'in büyük bir suçluluk duygusu hissetmesine neden olur.

Dükkanı açmak için gerekli kaynağı bulan Gamze, bu konuda önemli bir adım atar. Fakat bu girişimi aile üyeleri arasında türlü gerginliklere neden olur. Şükran'ı kaybetmemek için çareler arayan Tahir ise, içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın yollarını tehlikeli yerlerde arar.

Yaşadıkları çatışmaları geride bırakmak isteyen Gamze ve Ömer'in katıldıkları bir sergi, aralarında oluşacak yeni sorunlara kapı aralar. Annesinin devamlı olarak bakıma ihtiyaç duyduğunu fark eden Reşat ise, bu soruna kalıcı bir çözüm ararken Çiçek'ten, onu çocuklarıyla karşı karşıya getirecek beklenmedik bir teklif alır.

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ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer dizisinin 32. bölümünde;

Babasının Çiçek'le evlilik hazırlığında olduğunu öğrenen Ömer, bunun annesinin hatırasına saygısızlık olacağını söyleyerek karara karşı çıkar. Fakat hem çocuklarının ailevi meseleleriyle hem de annesinin sağlık sorunlarıyla boğuşan Reşat, kararının arkasında durarak Ömer'e kapıyı gösterir. Aralarındaki gerilim devam etse de Ömer'i sakinleştirmek yine Gamze'ye düşer.

Kocasından ayrılarak kendi ayakları üzerinde duracağı bir hayat inşa etmeye çalışan Nisa, Hakan'ın onun için hazırladığı sinsi plandan habersizdir. Şükran'ın boşanma davası açtığını öğrenen Tahir, yalnızlık ve çaresizlikle mücadele ederken Hasan'ın verdiği desteği minnetle karşılar fakat büyük bir tehlikenin içine çekildiğinden habersizdir.

Çocuklar için düzenlenen bir projeye katılması için Şule'den davet alan Ömer, bu davete Gamze'nin de sıcak bakmasına mutlu olur. Lokanta'nın açılışında yaşananlarsa herkes için şok etkisi yaratır. Nevzat'ın onun için yarattığı iş yoğunluğundan muzdarip olan Gamze, Ömer ile yaşayacağı büyük sorunları tetikleyecek çok zor bir durumda kalır.

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ÖMER 32. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 32. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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