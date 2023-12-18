ÖMER 36. BÖLÜM İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti!

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 36. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 27 Kasım Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 36. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin 35. bölümünde;

Gamze'nin ev tuttuğunu söylemesi herkesi şaşkınlığa uğratırken, Nilüfer'in getirdiği haber moralleri bozar. Ev konusunda Gamze'nin attığı adımı doğru bulmayan Ömer ona tepki gösterse de oğlu ve ailesi için huzurlu bir yuvanın artık olmazsa olmaz olduğunu düşünen Gamze kararından dönmez.

Nilüfer'in üzülmesine kıyamayan Tahir, Vicdan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için bir kez daha Nurettin'den yardım ister. Oğlunun halinden şüpheye düşen Reşat durumun iç yüzünü anlamaya çalışsa da hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini düşünen Tahir ile yeni bir tartışma yaşarlar. Ancak Tahir, onun için kurulan oyunun farkında değildir.

Nisa boşanma kararının arkasında durmayı sürdürse de çocuklarının Hakan'a ihtiyaç duyduğu gerçeğini fark etmek onu ikilimde bırakır. Çok para kazanmayı ve ünlü olmayı hayal eden Eda ve Emine ise kendilerini büyük bir kumpasın içinde bulurlar.

Ömer ve Gamze'nin ev konusundaki anlaşmazlığı devam ederken, Nevzat, kardeşinin ne kadar tehlikeli ve yıkıcı olabileceği konusunda Gamze'yi bir kez daha uyarır. Şule'nin asıl amacını öğrenmek isteyen Gamze ise, onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı karşıya kalır.

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer dizisinin 36. bölümünde;

Şule'nin amacının dostane olmadığından artık iyice emin olan Gamze, tereddüt etse de durumu dile getirir. Şule'nin açıklaması ikiliyi tatmin etmezken, Ömer ve Gamze'nin yaşadığı çatışmalar içinden çıkılması zor bir noktaya taşınır.

Çiçek ile evliliğe henüz alışamayan Reşat bu durumun sıkıntılarını yaşarken, Tahir'in kimlerle çalışmaya başladığına dair aklındaki büyük sorulara cevaplar bulmaya çalışır.

Kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulan Eda ve Emine şimdilik kurtulmayı başarsa da Atilla'nın şantajına maruz kalmak Eda'yı istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakır.

Nevzat'ın attığı bir adım Ömer ve Gamze arasında yeni bir tartışmanın doğmasına neden olurken İzzet, hiç beklenmedik birinin yardımıyla Reşat ve ailesine hazırladığı oyun için düğmeye basar.

ÖMER 36. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 36. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







