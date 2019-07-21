SPOR

Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.07.2019 08:28 | Son Güncelleme

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.

Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda milli takımın 3. madalyasını 3 bin metre engellide Ömer Amaçtan kazandı. Şampiyonanın 3. gününde yapılan 3 bin metre engelli finalinde Ömer Amaçtan uzun süre önde götürdüğü yarışı 8.17.51'lik en iyi derecesini koşarak 3. sırada bitirdi. Yarışı 8.16.07 derece ile bitiren Alman Elias Schremi, altın madalyanın sahibi oldu.

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Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Ömer Amaçtan Elias Schremi

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