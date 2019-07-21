Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda milli takımın 3. madalyasını 3 bin metre engellide Ömer Amaçtan kazandı. Şampiyonanın 3. gününde yapılan 3 bin metre engelli finalinde Ömer Amaçtan uzun süre önde götürdüğü yarışı 8.17.51'lik en iyi derecesini koşarak 3. sırada bitirdi. Yarışı 8.16.07 derece ile bitiren Alman Elias Schremi, altın madalyanın sahibi oldu.
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