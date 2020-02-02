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Ömer Bayram acı haberi verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2020 23:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. 4 golün ikisinin asistini yapan Ömer Bayram, sosyal medya hesabından dedesini kaybettiğini açıkladı.

Ömer Bayram acı haberi verdi

Galatasaray'ın, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçta 2 asist yaparak parlayan Ömer Bayram, kişisel Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Dedesini kaybettiğini yazan Ömer Bayram; "Hayatımda yeri çok özel olan dedemi kaybettiğim benim için kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Sizlerin önünde kazanmanın hissi muhteşem. Artık ligde kalan her maç çok önemli bunun bilinciyle sahadayız. Destek olan herkese teşekkürler!" paylaşımını yaptı.

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