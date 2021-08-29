SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

29.08.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, taraftarların tepkisi hakkında konuştu.

Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladıTaksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladı
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Fatih Terim'den Kasımpaşa maçında sürprizFatih Terim'den Kasımpaşa maçında sürpriz
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ömer Bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Samet Aybaba, görevinden istifa etti

Samet Aybaba, görevinden istifa etti

F.Bahçeli taraftarlardan Alexis Sanchez çağrısı

F.Bahçeli taraftarlardan Alexis Sanchez çağrısı

Ronaldo'nun kazanacağı para belli oldu

Ronaldo'nun kazanacağı para belli oldu

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Bayern'den tarihi fark!

Bayern'den tarihi fark!

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.