Ömer Bayram'dan taraftar tepkisine yanıt

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.

