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Ömer Bayram, Galatasaray'a transferini gece kulübünde kutlayınca tepki çekti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku yaşanıyor. Galatasaray'a transferin son günü katılan Ömer Bayram'ın, takım Trabzonspor deplasmanındayken gece kulübünde transferini kutladığı iddia edildi.

Ömer Bayram, Galatasaray'a transferini gece kulübünde kutlayınca tepki çekti!

Ömer Bayrak maç saati bir gece kulübünde transferini kutlayınca taraftarların tepkisini topladı.

Transferin son gününde Akhisar'dan alınan Ömer Bayram, Trabzonspor maçının saatinde bir gece külübünde Galatasaray'a gelişini kutladı.

Taraftarlar yıldız futbolcunun bu tavrına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

(Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ömer bayram

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