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Ömer Bayram sert konuştu: Galatasaray 4 gol yemez!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 21:51 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Ömer Bayram sert konuştu: Galatasaray 4 gol yemez!

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Konyaspor karşısında 4-3 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Yeni yıla iyi başlamadıklarını dile getiren Ömer Bayram, "2021 bizim için hayırlı başlamadı. Önce Omar kardeşimize geçmiş olsun, sonra Antalya maçında baskılı oynayıp puan kaybettik. Bu maçta telafi etmek istiyorduk. Baskılı tempolu oyunumuzu oynayamadık ama ona rağmen 3 gol bulduk. İyi oyunumuzu gösteremedik. İkinci yarı başında ayağmıza top değmeden gol yedik" şeklinde konuştu.

4 GOL YEME LÜKSÜMÜZ YOK

Galatasaray'ın 4 gol yeme lüksünün olmadığını vurgulayan Ömer Bayram, "Bizim elimizdeydi, istediğimiz oyunu oynayamadık. Galatasaray 4 gol yemez. Böyle bir lüksümüz yok. Kendimize bakıp hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tâbi dört gol yemez hakemler bile artık illallah etti sizden . korudukları halde 4 yiyorsunuz
4gol yemezmi la kaç gol yediniz ki konyadan:)))
evet birileri yardım ederse yemezler etmezse yedirirler fazlasınıda yedirirler
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