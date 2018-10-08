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Ömer Bayram ve Yunus Mallı milli takım kampında açıklamalarda bulundu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Ömer Bayram ve Yunus Mallı, Bosna Hersek ve Rusya ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram ve Yunus Mallı milli takım kampında açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ın gurbetçi yıldızlarından Yunus Mallı, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ile oynanacak olan özel karşılaşma ve ardından Rusya ile oynanacak olan mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından Rusya'ya karşı devamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

"ULUSLAR LİGİ DAHA KISA BİR YOL"

Uluslar Ligi'yle ilgili olarak da konuşan Mallı, "Yeni turnuva sistemi oldukça güzel. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖMER BAYRAM: BAŞARIYA AÇ BİR TAKIMIZ

Başarıya aç ve yetenekli bir takım olduklarının altını çizen 27 yaşındaki Ömer Bayram, "İsveç maçı çok güzel geçti. Tüm Türkiye'yi umutlandırdık ve inanılmaz bir geri dönüşümüz oldu. Ama o maç geride kaldı. Şimdi önümüzde Bosna ve tekrar bir Rusya maçı var. Bosna maçıyla başlamamız gerekiyor çünkü ocak ayından bugüne kadar Bosna Milli Takımı'nın yenilgisi yok. Bizim için güzel bir test olacak. Burada iyi yolda olduğumuzu göstermeliyiz. Yeni bir takımız. Başarıya aç ve yetenekli ayaklara sahip bir takımız. Nerede olduğumuzu görebilmek için Bosna maçı bizim için çok güzel bir test olacak ve artık galibiyet serisi yakalamamız gerek diye düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Rusya maçına baktığımızda son oynadığımız maçı telafi etmemiz gerekiyor. Trabzon'da gerçekten iyi oynadık ama skoru bulamadık. Rusya'da şimdi bunu telafi edip UEFA Uluslar Ligi'nde puanımızı 6 yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'daki takım arkadaşı Yuto Nagatomo ile çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu söyleyen Ömer Bayram, "Aradan 4-5 hafta geçti. İyi bir takım olabilmek için devamlı birlikte olmamız gerekiyor. Takımda da hava gerçekten çok güzel, arkadaşlık olsun, aile olsun ve gerçekten bir aile gibiyiz. Benim için çok güzel tekrar burada olmak. Demek ki performansımdan mutlular. Son maçta tabii ki iyi bir performans sergiledim ve bunun bir tesadüf olmadığını göstermem gerekiyor. Nagatomo tabii ki dünyada isim yapmış, çok kariyerli ve örnek bir futbolcu. Ondan çok şey öğreneceğim. Nagatomo ile sürekli iletişim halindeyiz. Bana çok yardımcı oluyor. Sonuçta 4'üncü Dünya Kupası hedefi var ve kendisinin yaşı 32. Benim yaşım 27 yani bu ne demek oluyor, benim de kesinlikle 1 Dünya Kupası oynamam gerek. Dediğim gibi başarıya açım ve Nagatomo'dan çok şey öğreniyorum. Benim performansım ne kadar iyi olursa Nagatomo'nun da performansı artacaktır. Bu da Galatasaray'a bir avantaj olacaktır. Şampiyonluk yolunda beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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