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Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim?

09.01.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ömer’de Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, tüm zorlukların karşısına aşkı koyan Ömer ve Gamze karakterleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hakkında tüm detaylar...

Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim?

Star Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Ömer bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor. Peki, Ömer dizisinde Gamze kimdir? Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hakkında bilgiler...

ÖMER DİZİSİ GAMZE KİMDİR?

Gökçe Bahadır dizide Gamze karakterine hayat veriyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

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GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusudur.Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, Film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

Gökçe Bahadır, oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

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2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Gökçe Bahadır, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterine hayat verdi.

Gökçe Bahadır geçen yıl müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.

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