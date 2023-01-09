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Ömer dizisi konusu ve oyuncuları: Ömer dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte isimleri

09.01.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi oyuncuları ve konusu için araştırmalar hızlandı. Star TV’nin yeni dizisi Ömer her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Dizi bu akşam ilk bölümü ile seyircinin beğenisine sunulacak. Dizide Ömer karakterine sevilen isim Selahattin Paşalı hayat veriyor. Yayınlanan fragmanda Paşalı’nın ezan okuduğu sahne sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Ömer dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Ömer dizisi konusu ve oyuncuları: Ömer dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte isimleri

Ömer dizisi konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Ömer bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Merak uyandıran dizilerden biri olan Ömer’de Selahattin Paşalı bir müezzine hayat veriyor. Gökçe Bahadır ise yıllar sonra evine geri dönen Gamze karakterini canlandıracak. İşte Ömer dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

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Selahattin Paşalı - Ömer
Sakin, sevgi dolu insancıl bir müezzin… Fakat konu aşk olunca bir o kadar da kararlı, azimli ve cesur. Ona göre sevgi tüm zorlukları aşar.

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Gökçe Bahadır - Gamze
Yıllar sonra aile evine dönmek zorunda kalan bir özgür ruh. Şimdi onların kurallarına göre yaşamak zorunda.

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Barış Falay - Reşat
Ailesine bağlı bir baba, vicdanlı ve merhametli bir din adamı. En zayıf noktası gözünün nuru küçük oğlu Ömer.

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Merve Dizdar - Nisa
Aşkı uğruna evlatlıktan reddedilmeyi göze almış, beş çocukla dimdik ayakta durmaya çabalıyor.

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Zerrin Sümer - Nezahat
Ömer’in babaannesi. Yuvasında çok mutlu ama muhtaç olmaktan hiç memnun değil.

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Onur Bilge - Tahir
Babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde...
ÖMER DİZİSİ KONUSU
Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçici din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ömer, iç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor. Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor.

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Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.

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