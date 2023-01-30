Ömer dizisi Süreyya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas hangi dizilerde rol aldı?

Simay Barlas, her pazartesi akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisine 4. bölümde dahil oldu. Dizinin sıkı takipçileri bu gelişme sonrası Simay Barlas'ın yaşı, nereli olduğu ve rol aldığı diziler gibi detayları merak ettiler. Seyirciler konuya ilişkin arama motorlarında "Ömer dizisi Süreyya kimdir, Ömer'le evlenecek mi?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

ÖMER DİZİSİ SÜREYYA KİMDİR?

En son Aziz dizisinde rol alan Simay Barlas, Ömer dizisinin 4. bölümünde diziye dahil oldu. Her pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanan Ömer dizisinde Simay Barlas, Ömer'in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya karakterini canlandıracak.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide Naz, 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide Gözde ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayınlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir.

Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide Yağmur ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2014 Paramparça - Öykü

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır - Gözde Sarıyaz

2017 Adı Efsane - Naz Yalınay

2019-2020 Zalim İstanbul - Damla Karaçay

2020 Bir Annenin Günahı - Yağmur

2021-2022 Aziz - Efnan

2023- Ömer - Süreyya

FİLM:

2019 Dijital Esaret - Damla



