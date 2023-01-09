MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ömer dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Ömer dizisi gerçek hikayesi ne? İşte konusu

Ömer dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Ömer dizisi gerçek hikayesi ne? İşte konusu

09.01.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi gerçek hikayesi ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Ömer her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Peki, Ömer dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Ömer dizisi gerçek hikayesi ne? İşte konusu

Ömer dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Ömer dizisi gerçek hikayesi ne? İşte konusu

Ömer dizisinin konusu için araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi hikayesi ile merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler bulunuyor. Dizide; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşkları anlatılacak.

ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır. 2013 yılında İsrail'de yayınlanmaya başlayan, 3 sezon ve 33 bölüm süren Shtisel dizisi, 2018 yılında Netflix platformuna dahil olarak dünyaya açılmıştı.
Kudüs'te gerçekleşen hikayede oldukça katı kuralları olan Ortodoks Yahudi bir ailenin yaşamı ve çektikleri zorluk anlatılıyor.
ömer-dizisi

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur.

ömer-konusu

Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.
Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterine hayat veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyorFırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyor
Barış Manço'nun 2023 için sözleri gündem oldu! Herkesi duygulandırdıBarış Manço'nun 2023 için sözleri gündem oldu! Herkesi duygulandırdı
Kendini aştı! Tişörtündeki göğüs detayı bombaKendini aştı! Tişörtündeki göğüs detayı bomba
Anahtar Kelimeler:
ömer Oyuncu ele turu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammı beklenen haber geldi

Memur ve emekli zammı beklenen haber geldi

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Dünyada bir ilk olacak! "Bu yıl hizmete alıyoruz"

Dünyada bir ilk olacak! "Bu yıl hizmete alıyoruz"

Bir tek o isim... İşte Erdoğan karşısındaki oy oranları

Bir tek o isim... İşte Erdoğan karşısındaki oy oranları

Cami otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama geldi!

Cami otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama geldi!

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.