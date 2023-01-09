Ömer dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Ömer dizisi gerçek hikayesi ne? İşte konusu

Ömer dizisinin konusu için araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi hikayesi ile merak konusu oldu. Ömer dizisinin oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler bulunuyor. Dizide; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşkları anlatılacak.

ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır. 2013 yılında İsrail'de yayınlanmaya başlayan, 3 sezon ve 33 bölüm süren Shtisel dizisi, 2018 yılında Netflix platformuna dahil olarak dünyaya açılmıştı.

Kudüs'te gerçekleşen hikayede oldukça katı kuralları olan Ortodoks Yahudi bir ailenin yaşamı ve çektikleri zorluk anlatılıyor.



ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur.

Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterine hayat veriyor.

