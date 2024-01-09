'Ömer' dizisindeki Kur'an sahnesi sosyal medyada gündem oldu! Selahattin Paşalı ve Barış Falay şov yaptı

Ömer dizisi ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor ve milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İddialı dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizide yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan her bölümü özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ömer son bölüm yine gecenin en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı başardı.

Selahattin Paşalı, Barış Falay, Onur Bilge, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi usta isimlerin rol aldığı Ömer dizisinde işler iyice karışmaya başladı.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ömer'in babası Reşat'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Ömer dizisinin dün akşam ki bölümünde Ömer (Selahattin Paşalı) ve babası Reşat’ın (Barış Falay) bir cemaat sohbetini bastığı anlar gündem oldu. Nureddin Efendi isimli hoca karşısındaki topluluğa “Kadınlar yapısı itibarıyla iradesi zayıf varlıklardır. Şeytan bu dünya hayatının süsünü kullanarak onları kandırır. Sokaklar okullar kadınlarımız, kız çocuklarımız için güvenilir yerler değildir. Eğer kadınlarınızı kız çocuklarınıza kendi hallerinize bırakırsanız bu yoldan çıkmak demektir. Ahlaksızlığa göz yummak demektir. Bir de bakmışsınız ki, dehşetli bir facianın tam ortasındasınız. Bu yüzden kadınlarınızı, kızlarınızın üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz. Ailenize ve Sahip olduğunuz kadınlarınıza söz geçireceksiniz” dedi.

'GENÇLERİ SOĞUTTUNUZ DİNDEN'

Bu sözleri duyan Reşat “Bırak bu hurafeleri Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz Nurettin Efendi… Sen insanları Allah’la aldatıyorsun, sözüm ona din adına konuşup Kur’an’a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insan en çok da gençleri soğuttunuz dinden… Din adına konuşacaksan Allah’ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil… Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin bunlara kanar. Bu evler, arabalar, korumalar… Gerçek inananlar din adına sadece Allah’ın kelamına İnanır ve dinde sadece onun elçisini örnek alırlar… Allah’tan başka kimseye kulluk etmezler… Ey Müslümanlar uyanın, bunların sizi aldatmasına İzin vermeyin. Gerçekleri görün, hakikati kaynağında Kur’an-ı Kerim’de arayın” ifadelerini kullandı.

Babasına destek veren Ömer şunları ifade etti:

“Gerçekleri görün, hakikati kaynağında Kur’an-ı Kerim’de arayın. Şatafatın içinde değil.. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah’ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kur’an’da hiçbir yeri yok…”

ÖMER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Zerrin Sümer, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Burcu Cavrar, Aybike Turan, Damla Makar, Esra Akkaya, Erol Babaoğlu, Özgür Foster, Çağla Naz Kargı, Haktan Zavlak.







