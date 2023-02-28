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Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tayanç Ayaydın Sakarya Fırat ve Tozlu Yaka dizilerinde oynamıştı!

28.02.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi 6. bölümü ile Star TV'de ekranlara geldi. Dizide Ömer ve Gamze yollarını ayırdı. Ömer nişanlandı, Gamze ise diziye yeni katılan Erdal (Tayanç Ayaydın) ile görüşmeye başladı. Ömer 7. bölüm fragmanı sonrası Tayanç Ayaydın ile ilgili aramalar sıklaştı. İzleyiciler oyuncunun kim olduğunu, hangi dizilerde oynadığını merak ediyorlar. Peki Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tayanç Ayaydın Sakarya Fırat ve Tozlu Yaka dizilerinde oynamıştı!

Tayanç Ayaydın ile ilgili aramalar Ömer dizisine Erdal karakteri ile dahil olması sonrasında sıklaştı. Ünlü oyuncunun hayatı merak ediliyor. Tayanç Ayaydın, TRT1'de yayınlanan Sakarya Fırat dizisindeki Osman Kanat rolüyle akıllarda yer edinmişti. En son Tozlu Yaka dizisinde karşımıza çıkan oyuncunun Ömer'deki performansı merakla bekleniyor. Peki Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR, EVLİ Mİ?

Tayanç Ayaydın 7 Ağustos 1979 İstanbul doğumludur. Oyuncu, Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü tamamlamıştır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın, bu dizi ile tanınmaya başlanmıştır. 2009-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmış, 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin Cevher karakteriyle ekranlarda yerini almıştır.

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2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, 2022 yılında yayımlanan Tozluyaka adlı dizide Önder Koçak karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu, 2015'te, Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlendi.

TAYANÇ AYAYDIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ünlü oyuncu, birçok yapımda rol almıştır. Aliye dizisinden sonra sektörde kendine yer edinen Tayanç Ayaydın'ın dizi ve film kariyeri şu şekilde:

Bir Zamanlar Kıbrıs, Yeni Hayat, Tek Yürek, Kırgın Çiçekler, Emanet, Hayat Şarkısı, Son Bir Dans, Zeytin Tepesi, Aşk Kırmızı, Sakarya Fırat, Büşra, Ey Aşk Nerdesin?, 11e10kala, Aşk Yakar, Pazar - Bir Ticaret Masalı, Sıla, Kalbin Zamanı, Ziyaret, Aliye, Gece Yürüyüşü

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