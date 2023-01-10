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  4. Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Yerli Barbara Palvin!'

10.01.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, dün akşam ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve alışılmışın dışında hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın kameralar ardındaki hayatı merak konusu oldu.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Aşk 101 dizisiyle yakaladığı çıkışı Ömer dizisiyle taçlandıran ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın 9 aylık eşi Lara Paşalı güzelliğiyle büyüledi.

32 yaşındaki İzmirli oyuncu Selahattin Paşalı, bir dönem basketbolla ilgilendi. Bahçeşehir Koleji'nden mezun olan yıldız, Budapeşte'de Sanat Yönetimi bölümünü bitirdi.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

2017 yılında rol aldığı Kalp Atışı dizisiyle oyunculuğa adım atan Paşalı, daha sonra Bir Umut Yeter, Leke ve Aşk 101 gibi projelerde rol aldı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Lara Paşalı ile dünyaevine girmişti.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin Leyla Pera adında bir kız çocukları var.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Sosyal medyada epey aktif olan Lara paşalı, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lara Paşalı'yı Barbara Palvin'e benzetiyor.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Yaşamının bir kısmını Kanada'da geçiren Lara Paşalı, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'


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