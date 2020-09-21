Ömer Erdoğan: 1 puan, galibiyet kadar önemli

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.
Oyuncularını öven Erdoğan, "Futbolcu arkadaşlarımız adam gibi adamlar. Hem antrenmanda çok iyi çalışıyorlar, hem kamp dönemini iyi geçirdik. Gol yemedik, pozisyona girmekte biraz zorlandık ama sahada gerçekten şehrini savunan, inanılmaz mücadele eden, 9 kişi kalmasına rağmen son dakika dışında net pozisyon vermeyen bir takım vardı. İnanılmaz takım savunması yapıyoruz." dedi.
9 kişi kalmalarına rağmen 1 puan almalarının önemine değinen teknik adam, "Fenerbahçe'nin merkezde baskılı olacağını biliyorduk. Topu öne taşıyamadık, üretken olamadık. Aslında çalışmaları yapmıştık ama ofansif anlamda uygulayamadık. Uygulasak belki gollerde bulurduk ama ben oyuncu grubumla gurur duyuyorum. 9 kişi kaldıktan sonra, bu 1 puan bizim için galibiyet kadar önemli." ifadelerini kullandı.
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