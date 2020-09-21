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Ömer Erdoğan: 1 puan, galibiyet kadar önemli

HATAYSPOR HABERLERİ  | 21.09.2020 22:51 | Son Güncelleme

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan: 1 puan, galibiyet kadar önemli

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Oyuncularını öven Erdoğan, "Futbolcu arkadaşlarımız adam gibi adamlar. Hem antrenmanda çok iyi çalışıyorlar, hem kamp dönemini iyi geçirdik. Gol yemedik, pozisyona girmekte biraz zorlandık ama sahada gerçekten şehrini savunan, inanılmaz mücadele eden, 9 kişi kalmasına rağmen son dakika dışında net pozisyon vermeyen bir takım vardı. İnanılmaz takım savunması yapıyoruz." dedi.

9 kişi kalmalarına rağmen 1 puan almalarının önemine değinen teknik adam, "Fenerbahçe'nin merkezde baskılı olacağını biliyorduk. Topu öne taşıyamadık, üretken olamadık. Aslında çalışmaları yapmıştık ama ofansif anlamda uygulayamadık. Uygulasak belki gollerde bulurduk ama ben oyuncu grubumla gurur duyuyorum. 9 kişi kaldıktan sonra, bu 1 puan bizim için galibiyet kadar önemli." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
böyle futbol mu olur ya 11 kişi defans yap gol atmaya çalışma gelen topa vur gitsin zaman geçsin
Pırıl Pırıl bir Delikanlı... 2006-2007 sezonu Malatyaspor'dan Bursaspor'a transfer olan Ömer Erdoğan,Efsane Bursaspor kadrosunda müthiş işler yaptığı gibi,karakteriyle de pırıl pırıl aydınlattı Türk Futbolunu ve yoluna teknik direktör olarak devam eden bu Nitelikli insan;Hatayspor'a hoca olarak seçilip,başına geçtiğinde hem şaşırmış hemde çok mutlu olmuştum.Gerçekten çok kaliteli bir yönetim ve Camiaya sahip olan Hatayspor'a Ömer Hoca ile daha nice başarılar diliyorum...
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