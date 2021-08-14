Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza transferini açıkladı! Takımdan ayrılıyor

Hatayspor'un, transferi için Udinese ve bir Katar kulübü ile görüşmeler yaptığı golcü oyuncu Aaron Boupendza, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Ömer Erdoğan, maç öncesi yaptığı açıklamada Boupendza'nın satıldığını dile getirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Hatayspor'da golcü futbolcu Aaron Boupendza'nın maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

SATILDIĞINI AÇIKLADI

Yeşil kırmızılı ekip, herhangi bir sakatlığı bulunmayan golcü futbolcunun transferi için Udinese ve bir Katar kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan, maç öncesi yaptığı açıklamada Boupendza'nın satıldığını dile getirdi. Ancak tecrübeli teknik adam takım ismi vermekten kaçındı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 Süper Lig maçında attığı 22 golle, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

