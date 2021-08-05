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Ömer Faruk Yurtseven'den 25 sayı

05.08.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors ile oynadıkları maçta 25 sayı kaydetti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 25 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, ABD'nin Sacramento kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ikinci maçına çıktı.

Warriors'ı 94-87 yendikleri karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 25 dakika 35 saniye süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.

İkinci maçında da performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Los Angeles Lakers karşısında ise 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yapmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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