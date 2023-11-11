Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan doğum günü paylaşımı! Bakın kaç yaşına girdi

Selahattin Paşalı ile Ömer dizisinde başrolü paylaşan Gökçe Bahadır doğum gününe özel paylaşım yaptı. Instagram hesabını aktif kullanan güzel oyuncu doğum günü paylaşımına anlamlı sözler de ekledi.

Güzel oyuncu doğum günü paylaşımına "Hoş geldin yeni yaş! Çözebilmiş değilim tabii ki ama bildiğim şey mutlu olduğun işi yap, etrafını sevdiklerinle doldur, sağduyulu ol, etrafını fark et, hisset, empati kur, yargıyı bir kenara bırak ve yaşa." şeklinde yazdı.

1981 tarihinde İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır, 42 yaşına girdi.







