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Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

02.02.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz dizisinden sonra bir süre ekrana ara veren Simay Barlas, başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Ömer dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Ömer dizisinde muhafazakar bir ailenin kızı Süreyya'ya hayat veren Simay Barlas, Instagram paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olan Simay Barlas, 2014 yılında yayınlanan Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Hayat Bazen Tatlıdır. Adı Efsane, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol aldı.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

En son Aziz dizisinde kamera karşısına geçen yıldız, şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiriyor.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Ömer'in nişanlısı Süreyya'ya hayat veren ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle övgü topladı.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Simay Barlas, iddialı kareleriyle dikkat çekti.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Simay Barlas'ın cesur pozlarına ''Gökçe Bahadır bunu beğenmedi'' ve ''Melekler kadar güzel'' tarzında yorumlar yapıldı.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Simay Barlas, dizide Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakterinin genç ve güzel rakibi Süreyya'yı canlandırıyor.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'


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