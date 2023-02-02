Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bikinili pozlarına yorum yağdı! 'Gökçe bunu beğenmedi'

Ömer dizisinde muhafazakar bir ailenin kızı Süreyya'ya hayat veren Simay Barlas, Instagram paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olan Simay Barlas, 2014 yılında yayınlanan Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Hayat Bazen Tatlıdır. Adı Efsane, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol aldı.

En son Aziz dizisinde kamera karşısına geçen yıldız, şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiriyor.

Ömer'in nişanlısı Süreyya'ya hayat veren ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle övgü topladı.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Simay Barlas, iddialı kareleriyle dikkat çekti.

Simay Barlas'ın cesur pozlarına ''Gökçe Bahadır bunu beğenmedi'' ve ''Melekler kadar güzel'' tarzında yorumlar yapıldı.

Simay Barlas, dizide Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakterinin genç ve güzel rakibi Süreyya'yı canlandırıyor.



