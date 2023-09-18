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Ömer'in Vicdan'ını bir de Instagram'da görün! İddialı pozları büyüledi

18.09.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisine yeni sezonda Burcu Cavrar da dahil oldu. Vicdan karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkat çeken Cavrar’ın Instagram pozları beğeni topladı.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer'in yeni sezon bölümlerinde yeni oyuncuları dikkat çekti. Kadroya katılan isim arasında yer alan Burcu Cavrar dizide Vicdan karakterine hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Cavrar’ın hayatı merak konusu haline geldi.

ömer vicdan

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Cavrar ilk olarak Kapalı Çarşı dizisi ile ekrana merhaba dedi.

ömerin vicdanı iddialı pozlarıyla büyüledi

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Poyraz Karayel, Gönül İşleri, Mahkum ve Ramo da bulunuyor.

ömerin vicdanını bir de ınstagramda görün

34 yaşındaki güzel oyuncu Mahkum dizisinde Ceyda karakterine, Ramo dizisinde ise Cavidan'a hayat verdi.

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Instagram hesabını aktif kullanan Burcu Cavrar sık sık pozlarını paylaşıyor. Ünlü ismin 66 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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