Ömer'in Vicdan'ını bir de Instagram'da görün! İddialı pozları büyüledi

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer'in yeni sezon bölümlerinde yeni oyuncuları dikkat çekti. Kadroya katılan isim arasında yer alan Burcu Cavrar dizide Vicdan karakterine hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Cavrar’ın hayatı merak konusu haline geldi.

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Cavrar ilk olarak Kapalı Çarşı dizisi ile ekrana merhaba dedi.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Poyraz Karayel, Gönül İşleri, Mahkum ve Ramo da bulunuyor.

34 yaşındaki güzel oyuncu Mahkum dizisinde Ceyda karakterine, Ramo dizisinde ise Cavidan'a hayat verdi.

Instagram hesabını aktif kullanan Burcu Cavrar sık sık pozlarını paylaşıyor. Ünlü ismin 66 bini aşkın takipçisi bulunuyor.





