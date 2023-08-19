Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! Görenler Barbara Palvin sandı

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Sezon finaline giren ve yeni bölümleri heyecanla beklenilen dizide Ömer karakterine yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı hayat veriyor.

Sanat Yönetimi bölümü mezunu olan Selahattin Paşalı ilk olarak Kalp Atışı dizisi ile ekranlar merhaba dedi. adım attı.

Paşalı daha sonra Bir Umut Yeter, Babil, Leke, Pera Palas’ta Gece Yarısı ve Aşk 101 gibi projelerde yer aldı. Ünlü isim esas çıkışını Aşk 101 dizisi ile gerçekleştirdi.

33 yaşındaki yakışıklı oyuncu Lara Paşalı ile evli. Nisan 2022’de bir süredir beraber olduğu sevgilisiyle evlenen Selahattin Paşalı'nın Pera isminde bir kızı var.

Ünlü ismin takipçileri sosyal medyada “Ne şanslı adamsın”, “Nasip olur mu?”, “Yerli Barbara Palvin”, “Barbara sandım dedim ne oluyor?”, “En tatlı çift” yorumlarında bulunuyor.



