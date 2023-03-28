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Ömer’in yıldızı Tayanç Ayaydın’ın eşi güzelliğiyle mest etti! “Çok şanslı adamsın”

27.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi akşamları ekrana gelen Ömer dizisine dahil olan Tayanç Ayaydın doktor Erdal karakterine hayat veriyor. Diziye hızlı bir giriş yapan Tayanç Ayaydın’ın hayatı merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun eşini görenlerin ağızları açık kaldı.

Ömer’in yıldızı Tayanç Ayaydın’ın eşi güzelliğiyle mest etti! “Çok şanslı adamsın”

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır başrolde yer alıyor. Dizinin oyuncuları arasına katılan Tayanç Ayaydın Erdal karakterini canlandırıyor. Dikkat çeken isimlerden biri olan Ayaydın’ın eşinin güzelliği görenleri şaşırttı.

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Gökçe Bahadır’ın hayat verdiği Gamze ile evlenmek isteyen Erdal’ı canlandıran Tayanç Ayaydın Sally Ghalayini ile evli.

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Ünlü isim Amerikalı olan Sally Ghalayini ile 2015 yılında evlendi.

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43 yaşındaki yakışıklı oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Küpeli Necla sandım”, “Çok yakışıyorsunuz”, “Çok şanslı adamsın”, “Mutlu aile tablosu” yorumlarında bulundular.

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Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ayaydın, Aliye dizisi ile ekrana merhaba dedi.

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Sakarya Fırat dizisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Hayat Şarkısı, Zeytin Tepesi, Kırgın Çiçekler ve Bir Zamanlar Kıbrıs da bulunuyor.

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