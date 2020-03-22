Ömer Onan: FIBA ve Avrupa Ligi'nin karar vermesi lazım

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Durumla ilgili 23 Mart Pazartesi günü geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını ve senaryoları görüşeceklerini aktaran Onan, şöyle konuştu:

"Bizim de kulağımız Avrupa basketbolunun şemsiyesi olan FIBA ve Avrupa Ligi'nde. Onlar da erteledi. Lig direktörümüz devamlı Avrupa'daki liglerin direktörleriyle de konuşuyor. FIBA ve Avrupa Ligi'nin bir karar vermesi lazım; sezonları kapatacak mı, devam mı edecek. Buna göre Avrupa'nın büyük basketbol ligleri karar alacak. Biz şimdi bir karar alırız, 1,5 ay sonra Avrupa maçları başlarsa o zaman ne olur? Bunların hepsini Avrupa'yla da görüşüyoruz. Bence bu hafta Avrupa Ligi ve FIBA da oturur bir karar alır. Biz de ligler olarak konuştuğumuz senaryolar üzerinden bir karar alırız."

Bütün kararları alırken kulüplerle çalıştıklarını aktaran Onan, "Avrupa'da, dünyada kimsenin alışık olmadığı bir salgın. Kimse de nasıl karar alacağını bilemiyor. Günün sonunda ortak bir yerde birleşeceğiz; liglerin devamı mı, tamamen ligleri tatil etme mi. Avrupa'nın büyük basketbol ligleri, FIBA ve Avrupa Ligi'yle ortak bir karar alacaktır" ifadelerini kullandı.