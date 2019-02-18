Ömer Onan'ın babası Utku Onan hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti. Fenerbahçe resmi sitesinden yayınladığı taziye mesajıyla eski oyuncusuna başsağlığı diledi.

FENERBAHÇE'NİN ÖMER ONAN'A TAZİYE MESAJI:

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü, Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla taşımış Ömer Onan’ın babası Utku Onan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Utku Onan’a Allah'tan rahmet; Ömer Onan’a, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TBF'DEN TAZİYE MESAJI

TBF'den yapılan açıklamada, Utku Onan'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Kardeşim Ömer Onan'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

