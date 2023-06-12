ÖMER SEZON FİNALİ tek parça izle! Star Tv Ömer dizisi sezon finalinde neler olacak, nasıl bitecek? İşte 21. bölüm fragmanı!

Ömer dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen dizide Ömer ve Gamze'nin aşkı anlatılıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisi 21. bölümü ile sezon finali yapacak. 12 Haziran Pazartesi akşamı Ömer'in sezon finali bölümünü izlemek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Ömer dizisi 21. bölüm fragmanı!

ÖMER FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Ömer dizisinin final bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star Tv'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

ÖMER DİZİSİ 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk’un Tuna’yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk’un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze’yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler. Gamze’nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna’yı geri almak için ailesi ve Erdal’la birlikte harekete geçer.

Emine’yi okuldan alan ve Yaman’dan ayrılması için baskılarını artıran Nisa ve Hakan, devreye Reşat’ın girmesiyle geri adım atar. Fakat her şeye rağmen aşklarından vazgeçmek istemeyen Yaman ve Emine, kavuşabilmenin sadece bir yolu olduğunu fark eder.

Ömer’in hamlesiyle öfkesinden deliye dönen Haluk, Ömer’e bu işte yardım edenlerden hesap sormak için geri döner. Onun bu dönüşü, Ademoğlu ailesini derinden etkileyecek olayların fitilini ateşler.



