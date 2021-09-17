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Ömer Şişmanoğlu: İnşallah çok güzel günler göreceğiz

17.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor’un galibiyet aldığı 2 hafta da 3 gol atan Ömer Şişmanoğlu, “Müthiş bir takım ruhu var. İnşallah çok güzel günler göreceğiz. Denizlispor’u tekrar Süper Lig’e taşımaya çalışacağız” dedi.

Ömer Şişmanoğlu: İnşallah çok güzel günler göreceğiz

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Denizlispor, pazar günü deplasmanda Altınordu’yla karşılaşacak. İlk 3 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftadır galibiyet ile yoluna devam ediyor.

Galibiyet serisi oluşturmak isteyen Horozlar, Altınordu maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki idmanla başladı. Son 2 maçta attığı gollerle dikkat çeken Ömer Şişmanoğlu, "İlk 3 haftayı ben saymıyorum açıkçası çünkü transferler çok geç yapıldı. Sonra transferler yapıldıktan sonra milli takım arasında kamp başladı. O bizi az da olsa kurtardı. Tabi ki daha başındayız. Hiç kimse yüzde 100 hazır değil. Ona rağmen daha iyi işler yapmaya başladık. Hafta sonu Altınordu, Samsunspor ve Boluspor maçlarının ardından tekrar bir milli takım arası olacak. Ondan sonra taraftarlarımıza daha iyi bir futbol sergilemeye başlayacağız" diye konuştu.

"HEP BERABER BU İŞİ BURAYA KADAR GETİRDİK"

Galibiyetlerin takım oyunuyla alındığını belirten Şişmanoğlu, “Ben takım oyuncusuyum. Arkada skoru koruyamazsak önde atsak da kazanamıyoruz. Bütün takıma, camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Müthiş bir takım ruhu var. İnşallah çok güzel günler göreceğiz. Denizlispor’u tekrar Süper Lig’e taşımaya çalışacağız. Biraz sabır, sabırla her şeyi çözeceğiz. Taraftarımıza da güzel bir performans ve futbol sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor
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