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Ömer Tuğrul İnançer'in yerine geldi! Ahmet Özhan tarikatın yeni şeyhi oldu

26.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde görüntülenen şarkıcı Ahmet Özhan hakkındaki iddia gündem oldu. İddialara göre Ahmet Özhan, hayatını kaybeden Ömer Tuğrul İnançer’in yerine, Cerrahi tarikatının yeni şeyhi oldu.

Ömer Tuğrul İnançer'in yerine geldi! Ahmet Özhan tarikatın yeni şeyhi oldu

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in ölümü büyük ses getirmişti. İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürülmüştü. Bu sırada ise uzun süredir gözlerden uzak olan Uğur Pektaş, Necati Şaşmaz ve Ahmet Özhan görüntülenmişti.

Cenazeden bir süre sonra Ahmet Özhan hakkında bir iddia gündem oldu.

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Cerrahi tarikatının şeyhi Ömer Tuğrul İnançer yerine şarkıcı Ahmet Özhan geldi. İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel tarikatının yeni postnişinin Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

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17 YAŞINDAN BERİ TARİKATTA

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Özhan, İnançer’in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.


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