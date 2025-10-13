Ömer Üründül'den F.Bahçe'deki kadro dışılar için çarpıcı iddia! ''Gırtlak gırtlağa geldiler...'' Saran neşteri resmen vuruyor sıradaki yolcu belli oldu

Fenerbahçe’de Tedesco’nun takımının başına geçmesinin ardından arka arkaya alınan puan kayıpları Başkan Sadettin Saran’ın olaya el atmasına kadar geldi. Takım içinde huzurun bozulduğunu gören Saran, önce İrfan Can kahveci ve Cenk Tosun’un ipini çekerken, sıradaki ismin Devin Özek olacağı iddialarını gündeme getirdi.

GIRTLAK GIRTLAĞA KAVGA!

Trt Spor ekranlarında yorum yapan gazeteci Ömer Üründül, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Samsunspor maçı sonrası Archie Brown'la gırtlak gırtlağa geliyorlar. Archie Brown kadro dışı kalmadığına göre, ona bir saldırı var diye yorumladım." İfadelerinde bulundu.

‘‘HUZURU BOZUYORLARDI!’’

Türkiye Gazetesinin özel haberine göre, Süper Lig’de Samsunspor maçında yaşanan puan kaybının ardından İtalyan çalıştırıcı Tedesco’nun raporunda özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya kalktığını ve huzursuzluk çıkardığını iddia etti. Öyle ki Cenk’in Samsun maçında oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösterdiği de raporda yer aldı. Başkan Saran bu bilgiler üzerine futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte önce takımla görüştü ve 2 oyuncunun biletini kestiği ortaya çıktı.

SIRADA O VAR!

Türkiye Gazetesi’ne göre Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Saran takıma neşter vurmaya devam edecek. Spor AŞ’de Koç döneminden kalan yöneticiler gönderilirken, iletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sıradaki ismin ise sportif direktör Devin Özek olacağı bildirildi.