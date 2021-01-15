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OMÜ çalışanlarına 6 bin 60 TL promosyon

15.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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OMÜ çalışanlarına 6 bin 60 TL promosyon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) banka promosyonu sözleşmesiyle ilgili olarak yürüttüğü süreç, çalışanların yüzlerini güldürecek şekilde sonuçlandı.4 yıllık bir süreci kapsayacak olan ihaleyi, yürütülen çetin pazarlıklar sonucunda 6060 TL veren özel bir banka kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) banka promosyonu sözleşmesiyle ilgili olarak yürüttüğü süreç, çalışanların yüzlerini güldürecek şekilde sonuçlandı.
4 yıllık bir süreci kapsayacak olan ihaleyi, yürütülen çetin pazarlıklar sonucunda 6060 TL veren özel bir banka kazandı. Sözleşmeye göre; banka promosyon ücreti, 15 Mart 2021 tarihinde tüm personelin banka hesabına yatırılacak.
Sekiz bankanın katıldığı ve şeffaf bir süreçle yürütülen ihale sürecinin komisyon başkanlığını Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep yürüttü. Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılan ihale süreci OMÜ sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayınlandı. 5 bin TL’nin altında teklif veren bankaların teklifleri değerlendirmeye alınmadı ve açık artırma sonucunda özel bir banka en yüksek teklifi verdi. 6 bin 542 personelin her biri için 6 bin 60 TL ödenmesini öngören sözleşmeyi, OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve özel banka adına da Samsun Şube Müdürü Erkan Samsunlu ile İşletme Portföy Yöneticisi Sevda Rizelioğlu, imzaladı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, tüm personelin aynı miktarda promosyon almaları için tek ihale yaptıklarını ayrıca sözleşme süresi boyunca bankadan güler yüzlü hizmet beklediklerini ifade ederek, protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.
Bankanın Karadeniz Bölgesi Müdürü Hakkı Yıllar da OMÜ personeline yüksek kalitede bankacılık hizmeti sunmaktan onur duyacaklarını, iletişim kanallarının sürekli açık tutularak hizmetin yürütülmesinden her hangi bir aksaklık olmaması için üstün gayret göstereceklerini söyledi.

OMÜ çalışanlarına 6 bin 60 TL promosyon

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