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Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü şef Ömür Akkor MasterChef'te

19.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömür Akkor bu akşam MasterChef’e konuk oluyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te son kaptanlık mücadelesi gerçekleşecek. Yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için çalışacaklar. Konuk olan Ömür Akkor’un istediği lezzetler yapılacak. Peki, Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü şef Ömür Akkor MasterChef'te

Ömür Akkor’un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef’e konuk olan Ömür Akkor yarışmacıların bu akşam lüfer pilavı ve uskumru tarator yapacaklarını açıkladı. 1975 yılında dünyaya gelen ünlü şef Akkor, 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.
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ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

1975 yılında Kilis'te dünyaya gelen Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi mezunudur. 5 sene Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına almıştır. 105 senedir devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmaktadır ve ayrıca 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.
Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan Akkor, 81 şehri gezmiş ve , “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini gerçekleştirmiştir.

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Akkor'un 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı olarak literatüre geçmiştir.
Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlanmıştır ve kitapta ilk defa yayınlanarak dünya mutfak literatürüne girmiş olan 140 tarif bulunmaktadır.

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Aynı zamanda 'Yemek kitapları Nobeli' olarak da adlandırılmakta olan dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' isimli eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülünü almıştır.

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