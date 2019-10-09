Omuz ağrısı neden olur? Omuz ağrısı nasıl geçer? Donuk omuz sendromu nedir? Donuk omuz sendromu neden olur? Donuk omuz tedavisinde hangi yöntemler uygulanır?

Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık kendiliğinden ortaya çıkabildiği gibi, herhangi bir omuz yaralanmasına bağlı olarak da gelişebiliyor. Çoğunlukla kadınlarda görülen bu rahatsızlıkta diyabet yani şeker hastalığı en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. A. Mehmet Demirtaş, donuk omuz hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

YAVAŞÇA İLERLEYEBİLİR

Vücutta, rahatsızlanması halinde yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bölgelerden biri de omuzlardır. Omzun hareket kabiliyetini kaybetmesi olarak tanımlanan donuk omuz, ağrıyla seyreden bir rahatsızlık olmaktadır. İlk başlarda hiçbir belirti vermeyip sinsi şekilde ilerleyen donuk omuzun, daha sonraki evrelerinde şikayetler artmaya başlamaktadır.

HAREKET ZORLUĞU ÇEKİYORSANIZ DİKKAT!

Kolun yukarı kalkamaması, yanlara açılamaması ve dışa dönememesi ile birlikte ağrı hissedilmesi donuk omuzun belirtileri arasında yer almaktadır. Bu rahatsızlığa sahip kişiler arka ceplerinden cüzdanlarını çıkarmada, dişlerini fırçalamada, yüzlerini yıkamada, dolaptan bir şey almada ya da kıyafetlerini giyinmekte zorluk çekmektedir.