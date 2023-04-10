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Ön yargı nasıl yazılır, ön yargı yazımı nasıl olmalıdır? Ön yargı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.03.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik kelimelerin yanlış yazılması Türkçede sıkça yapılan bir yazım hatasıdır. Bitişik yazılması gereken kelimeleri ayrı, ayrı yazılması gereken kelimeleri bitişik yazmak çok görülen yazım hatalarından. Ön yargı kelimesi de birleşik kelime gruplarından olduğundan çoğu zaman yanlış şekilde yazılabiliyor. Özellikle "önyargı" veya "ön yargı" gibi şekillerde yazıldığı görülebiliyor.

Ön yargı nasıl yazılır, ön yargı yazımı nasıl olmalıdır? Ön yargı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Ön yargı" kelimesi, iki ayrı kelimeden oluşmaktadır: "ön" ve "yargı". "Ön", bir şeyin önünde veya öncesinde anlamına gelirken, "yargı" ise bir kişi ya da konu hakkında yapılan bir değerlendirme veya karar anlamına gelir. Bu nedenle "ön yargı" kelimesi bir kişi ya da konu hakkında önceden yapılan ve genellikle yanlış veya yanıltıcı olan bir yargı anlamına gelir.

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Ön yargı nasıl yazılır?

"Ön yargı" kelimesi Türk dilinde birleşik bir kelime olarak kullanılır. Bu kelime birçok insan tarafından yanlış yazılır ve genellikle ayrı yazılır. TDK’ye göre kelimenin doğru yazımı “ön yargı” şeklindedir. Kelimelerin arasında bir ayraç veya boşluk bırakılmaz. Ek olarak “ön” kelimesinin başa getirilmesiyle oluşan bütün birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ön yargı bitişik mi yazılır yoksa ön yargı ayrı mı yazılır konusunda ön yargı doğru yazılışı ayrı olmalıdır.

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Ön yargı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

TDK’ye göre ön yargı kelimesi ayrı yazılır. Ön yargı kelimesini bitişik yazmak yazım yanlışına sebep olacaktır. Ön yargı yazımı ile ilgili örnek cümleler

  • Bu konuda çok ön yargılı davranıyorsun.
  • Çoğu zaman, insanlar ön yargıları yüzünden yanlış sonuçlara ulaşırlar.
  • Herhangi bir değerlendirme yapmadan önce, ön yargılarını bir kenara bırakmalısın.
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