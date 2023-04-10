Söz gelimi nasıl yazılır, söz gelimi yazımı nasıl olmalıdır? Söz gelimi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih süresince toplumlar birbirlerini etkilemişlerdir. Toplumların dil, din ve kültürleri birbirleri ile etkileşim içinde bulunur. Farklı toplumlar arasında kültürel veya dil yönünde olan benzerlikler bu sebepledir. Dilimizde bulunan farklı kökenli kelimelerin yazımı ile ilgili karışıklıklar oluşabilir. Özellikle birleşik kelimeler ve ikileme tarzında kelime gruplarının yazımında soru işaretleri oluşabilir. Söz gelimi kelime grubu da yazımı konusunda karışıklık yaşanabilen bir kelime grubudur. Kelime grubunun doğru yazımına TDK üzerinden ulaşabiliriz.

Söz gelimi nasıl yazılır?

Dilimizde yazılı ve sözlü anlatım esnasında kelimeleri doğru kullanabilmek çok önemlidir. Genel olarak farklı kökenli kelimelerin yazımında sorunlar olabilir. Ayrıca ikileme ve kelime gruplarında da bitişik veya ayrı yazılma konusunda yanılmalar meydana gelir. Bu konuda en doğru bilgiyi TDK üzerinden almak mümkündür. Söz gelimi kelime grubu ayrı veya bitişik yazılması konusunda merak edilen bir kelime grubudur. Gün içinde sıklıkla kullanılan söz gelimi kelime grubu ayrı yazılmalıdır. Söz gelimi TDK’ye göre “söz gelimi” şeklinde yazılmalıdır.

Söz gelimi ayrı mı yazılır?

Kelime gruplarının ve ikilemelerin yazımında en çok karıştırılan konu ayrı mı bitişik mi yazılmaları gerektiğidir. Bu bağlamda söz gelimi bitişik mi yazılır konusu da kafa karıştırıcı olabilir. Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelime grubu da söz gelimidir. Söz gelimi doğru yazılışı TDK’ye göre ayrı olarak yazılır ve “söz gelimi” şeklindedir. Bu yazımın dışında kullanılan diğer yazımlar sonucunda yazım yanlışı yapılmış olur. Söz gelimi yazımı doğru biçimde yazılıp ayrı olarak yazıldığında yazım yanlışı yapmanın önüne geçmiş oluruz.