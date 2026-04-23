Onana penaltılarda devleşti! Fırtına kupada yarı finale kaldı

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi heyecanı, penaltı atışlarındaki tarihi bir kaleci düellosuna sahne oldu. 120 dakikası sessiz geçen mücadelede, Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana devleşerek takımını yarı finale taşıdı.

120 DAKİKA KİLİTLENDİ, PENALTILAR PATLADI

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede her iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Pozisyon açısından kısır geçen 90 dakika ve ardından gelen 30 dakikalık uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca, yarı finalistin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

KARADENİZ DERBİSİNDE KALECİLERİN SAVAŞI! TRABZONSPOR PENALTILARLA YARI FİNALDE!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Karadeniz temsilcisi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleye, penaltı atışlarında yaşanan inanılmaz kaleci performansları damga vurdu. Andre Onana’nın yıldızlaştığı gecede Trabzonspor, ezeli rakibini eleyerek kupada son dörde kalmayı başardı.

ANDRE ONANA VE OKAN KOCUK! TARİHİ DÜELLO

Penaltı atışları, dünya futbolunda az rastlanır bir kaleci kapışmasına sahne oldu. Samsunspor kalesinde Okan Kocuk 2 penaltı kurtararak taraftarını heyecanlandırırken, Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana 3 penaltı kurtararak adeta duvar ördü. 5 penaltı atışının 4’ünün kaçtığı o anlarda; Onana, yaptığı kritik kurtarışlarla Samsunspor forvetlerine geçit vermedi.

YARI FİNAL BİLETİ ONANA İLE GELDİ

Toplamda 3 penaltı vuruşunda kalesini gole kapatan Andre Onana, Trabzonspor’u ipten alan isim oldu. Karşılaşma sonucunda penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan bordo-mavililer, kupanın dışına ittiği Samsunspor karşısında büyük bir zafer elde ederek yarı finale yükseldi. Bordo-mavililerin yarı finaldeki rakibi Gençlerbirliği oldu.