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Önce 18 yaşındaki futbolcu, bir saat sonra babası kalp krizinden öldü

17.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Süper Amatör Ligi ekiplerinden Keşanspor’un U18 takımında forma giyen Enes Bülent, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Acı haberi alan babası Ramazan Bülent de 1 saat sonra yine oğlu gibi geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü.

Önce 18 yaşındaki futbolcu, bir saat sonra babası kalp krizinden öldü

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde ikamet eden Keşanspor U18 Takımı futbolcusu Enes Bülent, ailesi ile birlikte tarlaya gitti. Tarlada çalıştıktan sonra dinlenmek için tarlanın kenarındaki arabaya giden Enes’i çağırmaya giden aile, 18 yaşındaki futbolcunun cansız bedeniyle karşılaştı. Oğlunun ölüm haberi üzerine fenalaşan baba Ramazan Bülent, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ramazan Bülent, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı aileden peş peşe gelen ölüm haberleri, beldeyi yasa boğdu. Keşanspor U18 Takımı’nın kaptanlığını yapan ve A takımda da maçlara çıkan Enes Bülent ve babası Ramazan Bülent, evlerinin önünde helallik alınarak öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Baba ve oğlunun hayatını kaybetmesi Keşanspor camiasında da büyük üzüntüye sebep oldu.

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, yaşanan olaydan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Hem spor camiası, hem de bölgemiz açısından çok üzücü bir olay. Konuşmak çok zor. Herkese başsağlığı diliyorum. Allah geride kalan hepimize sabırlar versin. Biz bu sene Enes için oynayacağız" dedi.

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