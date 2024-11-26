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  4. Önce Beyza şimdi Eda korkuttu! MasterChef'te yürekleri ağza getiren kaza! Çığlık atarak yardım istedi...

Önce Beyza şimdi Eda korkuttu! MasterChef'te yürekleri ağza getiren kaza! Çığlık atarak yardım istedi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.11.2024 15:20
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde korkutan bir kaza yaşandı. Eda, çığlık atarak yardım istedi. Gözyaşlarına boğulan yarışmacı herkesi endişelendirdi.

Önce Beyza şimdi Eda korkuttu! MasterChef'te yürekleri ağza getiren kaza! Çığlık atarak yardım istedi...

MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sonucunda yürekleri ağza getirmişti. Beyza'nın börek tepsisini çevirirken yüzüne yağ dökülmüştü. Günlerdir tedavi gören sevilen isim yüzü bandanalı bir şekilde yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

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Kızgın yağ yüzüne döküldü! Acılar içinde kıvrandı... Kızgın yağ yüzüne döküldü! Acılar içinde kıvrandı...

EDA'NIN ÇIĞLIKLARI KORKUTTU!

Final heyecanının giderek arttığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Beyza'nın ardından da Eda'nın yaşadığı talihsiz kaza seyircileri korkuttu. Sandviç hazırlayan yarışmacı elini market bölümünde sıkıştırdı. Çığlık atarak yardım isteyen Eda, gözyaşlarına boğuldu.

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Erim, Somer Şef ve Mehmet Şef, Eda’nın yardımına koştu. Somer Şef Eda'yı alıp bir köşeye götürdü. Daha sonra Eda, yarışmaya kaldığı yerden devam etti. Eda yardım istemesine rağmen diğer yarışmacıların yemek yapmaya devam etmesi de dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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