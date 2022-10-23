Önce çıldırttı, sonra affettirdi! Taraftar Icardi'yi konuşuyor... "100 yılda bir olur"

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İki takımda mutlak 3 puan için sahaya çıkarken, karşılaşma oldukça hızlı başladı.

GOL OFSAYTA TAKILDI!

Başlama düdüğünün çalmasından itibaren Alanyaspor kalesini adeta abluka altına alan Galatasaray, ataklarını sıklaştırırken henüz 3. dakikada Mertens ile golü buldu ancak o esnada kale çizgisi üzerinde yerde olan Icardi'nin topa dokunuşu nedeniyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

Icardi'nin topa dokunuşu ve golün geçersiz sayılması sonrası taraftarlar sosyal medyada Icardi'ye yoğun bir şekilde tepki gösterirken, dakikalar 11'i gösterdiğinde Icardi-Mertens ikilisi tekrar sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu Mertens'e şık bir asist yaparak takımını 1-0 öne geçiren golün pasını verirken, karşılaşmanın 22. dakikasında Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve taraftarlara kendisini affettirdi. Yaşanan bu anların ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "İnanılmaz, 100 yılda bir olur" yorumunda bulundu.

İŞTE O AN (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)





