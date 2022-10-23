SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Önce çıldırttı, sonra affettirdi! Taraftar Icardi'yi konuşuyor... "100 yılda bir olur"

Önce çıldırttı, sonra affettirdi! Taraftar Icardi'yi konuşuyor... "100 yılda bir olur"

23.10.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında rakip kaleyi abluka altına alan Galatasaray 3. dakikada öne geçse de o esnada yerde olan Icardi nedeniyle gol ofsayta takıldı. Bu pozisyonun yalnızca 8 dakika sonrasında ise Icardi taraftara kendisini adeta affettirdi. İşte detaylar...

Önce çıldırttı, sonra affettirdi! Taraftar Icardi'yi konuşuyor... "100 yılda bir olur"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İki takımda mutlak 3 puan için sahaya çıkarken, karşılaşma oldukça hızlı başladı.

GOL OFSAYTA TAKILDI!

Başlama düdüğünün çalmasından itibaren Alanyaspor kalesini adeta abluka altına alan Galatasaray, ataklarını sıklaştırırken henüz 3. dakikada Mertens ile golü buldu ancak o esnada kale çizgisi üzerinde yerde olan Icardi'nin topa dokunuşu nedeniyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

ıouoıu

Icardi'nin topa dokunuşu ve golün geçersiz sayılması sonrası taraftarlar sosyal medyada Icardi'ye yoğun bir şekilde tepki gösterirken, dakikalar 11'i gösterdiğinde Icardi-Mertens ikilisi tekrar sahneye çıktı. Arjantinli oyuncu Mertens'e şık bir asist yaparak takımını 1-0 öne geçiren golün pasını verirken, karşılaşmanın 22. dakikasında Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve taraftarlara kendisini affettirdi. Yaşanan bu anların ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "İnanılmaz, 100 yılda bir olur" yorumunda bulundu.

İŞTE O AN (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Screenshot_10

Screenshot_11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'a 'Arda Güler' tepkisi! 6 milyonluk kriz...Okan Buruk'a 'Arda Güler' tepkisi! 6 milyonluk kriz...
F.Bahçe'nin süper golcüsü ayrılıyor mu? "Real Madrid'e gitmek istiyorum"F.Bahçe'nin süper golcüsü ayrılıyor mu? "Real Madrid'e gitmek istiyorum"
Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi son dakika galatasaray Süper Lig ak süper li

En Çok Okunan Haberler

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

'Pereira'nın hediyesi yuvadan uçuyor!'

'Pereira'nın hediyesi yuvadan uçuyor!'

Avrupa devleri sıraya girdi! Geldiği gibi gidiyor...

Avrupa devleri sıraya girdi! Geldiği gibi gidiyor...

Bir dönem kapanıyor! Ronaldo'nun yeni adresi...

Bir dönem kapanıyor! Ronaldo'nun yeni adresi...

'Jorge Jesus'tan nasıl korktuysa çocuğunu bıraktı!'

'Jorge Jesus'tan nasıl korktuysa çocuğunu bıraktı!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.