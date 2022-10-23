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Önce Galatasaray şimdi de Kasımpaşa! Kayserispor'un yükselişi devam ediyor! Sarı - kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa'yı tek golle geçti...

23.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımapaşa ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip oldu. Geçtiğimiz hafta da Galatasaray'ı mağlup eden Kayserispor, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte 2'de 2 yaptı ve puanını 19'a yükseltti.

Önce Galatasaray şimdi de Kasımpaşa! Kayserispor'un yükselişi devam ediyor! Sarı - kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa'yı tek golle geçti...

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam kaydetti.

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Kayserispor, bu sonucun ardından puanını 19'a yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 3 maça çıkan Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

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