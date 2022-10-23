Önce Galatasaray şimdi de Kasımpaşa! Kayserispor'un yükselişi devam ediyor! Sarı - kırmızılılar, deplasmanda Kasımpaşa'yı tek golle geçti...

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Kayserispor, bu sonucun ardından puanını 19'a yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 3 maça çıkan Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

