MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Önce Gülşen şimdi de Yasemin Kay Allen... Baştan aşağı puldan elbisesiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzı olay oldu

Önce Gülşen şimdi de Yasemin Kay Allen... Baştan aşağı puldan elbisesiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.12.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Dokuz Oğuz ve Bahar dizilerinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen şimdi de GQ Man of the Year 2024 gecesinde iddialı tarzıyla boy gösterdi. Geceye baştan aşağı puldan elbisesiyle damga vuran isimlerden biri olan Yasemin Kay Allen'in bu elbisesini daha önce Gülşen'in de sahnesinde kullandığı ortaya çıktı.

Önce Gülşen şimdi de Yasemin Kay Allen... Baştan aşağı puldan elbisesiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzı olay oldu

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Dokuz Oğuz ve Bahar gibi birçok başarılı projede boy gösteren Yasemin Kay Allen son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açan Yasemin Kay Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.

YASEMİN 1

Ünlü isim şimdi de GQ Man of the Year 2024 gecesindeki iddialı tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Baştan aşağı puldan elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Yasemin Kay Allen bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

yasemin 2

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yasemin Kay Allen'in tarzını çok beğenirken bazı kullanıcılar da hiç beğenmedi.

YASEMİN 3

Yasemin Allen'in iddialı kostümü bir yerlerden tanıdık gelirken bu elbiseyi daha önce Gülşen'in giydiği ortaya çıktı.

gülşen 1

YORUM YAĞDI

Gülşen'in de daha önce giydiği bu elbise için sosyal medyada; 'Dansöz kıyafeti gibi', 'O pullar batmıyor mu?', 'Bu ünlüler neden böyle?', 'Gülşen'e özenmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Allen Gülşen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.