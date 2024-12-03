Önce Gülşen şimdi de Yasemin Kay Allen... Baştan aşağı puldan elbisesiyle geceye damga vurdu! Cesur tarzı olay oldu

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Dokuz Oğuz ve Bahar gibi birçok başarılı projede boy gösteren Yasemin Kay Allen son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açan Yasemin Kay Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.

Ünlü isim şimdi de GQ Man of the Year 2024 gecesindeki iddialı tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Baştan aşağı puldan elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Yasemin Kay Allen bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yasemin Kay Allen'in tarzını çok beğenirken bazı kullanıcılar da hiç beğenmedi.

Yasemin Allen'in iddialı kostümü bir yerlerden tanıdık gelirken bu elbiseyi daha önce Gülşen'in giydiği ortaya çıktı.

YORUM YAĞDI

Gülşen'in de daha önce giydiği bu elbise için sosyal medyada; 'Dansöz kıyafeti gibi', 'O pullar batmıyor mu?', 'Bu ünlüler neden böyle?', 'Gülşen'e özenmiş' gibi yorumlar yapıldı.