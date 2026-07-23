Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı

İlçenin Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının ‘Sarı' olması kimi zaman karmaşalara da neden olabiliyor. Aynı isimde olanlar, soyadları da Sarı olunca takılan lakaplar ile tanınıyor. Bu durum, mahallede resmi evrak ve resmi işlerde de karışıklıklara neden oluyor.

Bir nedenden dolayı karakola çağırılan bir kişi yerine aynı ismi taşıyan başka bir kişi gidebiliyor. Bu durumda ise TC kimlik numaraları, anne ve baba adları ile lakaplar devreye giriyor. Uzaktan da olsa hepsi birbirleriyle akraba olan vatandaşlar, alıştığı bu durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar ise şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler Sarı olarak yer alıyor.

"JANDARMA YA DA POLİS ÇAĞIRINCA 3-5 KİŞİ AYNI ANDA GİDEBİLİYOR"

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, Trabzon ve Rize'den mahalleye gelen atalarının geçmişte burada yaşadıklarını söyledi. 7'nci kuşak olarak mahallede yaşadıklarını belirten Muhtar Sarı, "Soyadlarımız hep Sarı. Jandarma ve poliste karışıklık çok oluyor. Bazen 3-5 tane Ahmet ya da Mehmet Sarı'nın karakola gittiği oluyor, bazılarının anne ve baba adları da aynı oluyor. TC kimlik numaraları ile teyit ediyoruz, lakaplar ile teyit ediyoruz, yoksa sıkıntı yaşanıyor. Herkes bir şekilde akraba" dedi.

"BENİM İSMİMDEN EN AZ 15 TANE VAR"

Mahallede yaşan Mustafa Sarı, kendi isminde birisinin sorulduğunda en az 15 tane aynı isimden kişi olduğunu belirterek, "Herkesin bir lakabı var, bu şekilde ayırt ediliyor, yoksa karışıklık oluyor. Nesilden nesle bu şekilde gidiyor" diye konuştu.

"ANNEMİN EVLENMEDEN ÖNCE ‘SARI' OLAN SOYADINI, MAHALLEYE GELİN GELİNCE GERİ ALDIM"

Annesinin evlenmeden önceki soyadının Sarı olduğunu ve kendisinin de Yazlık Mahallesi'ne gelin geldikten sonra soyadının Sarı olduğunu anlatan Ayşe Sarı, "Benim annem burada yaşıyormuş ve soyadı Sarı'ymış. Evlenince soyadı değişmiş ve sonrasında ben bu köye gelin geldim, sonrasında benim soyadım da Sarı oldu. İlginç bir durum, küçükken annem anlatırdı ve herkesin soyadının aynı olduğunu söylerdi. Mezarlarda da hep Sarı soyadı var, onları da anne ve baba adı ya da doğum ve ölüm tarihlerinden bulabiliyorlar, yoksa karışıklık oluyor" ifadelerine yer verdi.

"KÖY KOMPLE SARI, BİZ MEMNUNUZ"

Cemile Sarı ise, "Bu olay çok eski. Benim soyadım evlenmeden öncede Sarı'ydı, şimdi de Sarı. Bu köy komple Sarı. Güzel bir durum, biz soy ismimizden memnunuz" ifadelerini kullandı.