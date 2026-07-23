Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 135 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşayan herkesin soyadı Sarı. Aynı ad ve soyadı yüzünden insanlar lakap kullanmak zorunda kalırken, yeni doğan bebeklerin doğum kağıdı ve vefat eden kişilerin mezar taşlarında ‘Sarı' soyadı yer alıyor.

Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı
Çiğdem Berfin Sevinç

İlçenin Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının ‘Sarı' olması kimi zaman karmaşalara da neden olabiliyor. Aynı isimde olanlar, soyadları da Sarı olunca takılan lakaplar ile tanınıyor. Bu durum, mahallede resmi evrak ve resmi işlerde de karışıklıklara neden oluyor.

Bir nedenden dolayı karakola çağırılan bir kişi yerine aynı ismi taşıyan başka bir kişi gidebiliyor. Bu durumda ise TC kimlik numaraları, anne ve baba adları ile lakaplar devreye giriyor. Uzaktan da olsa hepsi birbirleriyle akraba olan vatandaşlar, alıştığı bu durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar ise şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler Sarı olarak yer alıyor.

Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı 1

"JANDARMA YA DA POLİS ÇAĞIRINCA 3-5 KİŞİ AYNI ANDA GİDEBİLİYOR"

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, Trabzon ve Rize'den mahalleye gelen atalarının geçmişte burada yaşadıklarını söyledi. 7'nci kuşak olarak mahallede yaşadıklarını belirten Muhtar Sarı, "Soyadlarımız hep Sarı. Jandarma ve poliste karışıklık çok oluyor. Bazen 3-5 tane Ahmet ya da Mehmet Sarı'nın karakola gittiği oluyor, bazılarının anne ve baba adları da aynı oluyor. TC kimlik numaraları ile teyit ediyoruz, lakaplar ile teyit ediyoruz, yoksa sıkıntı yaşanıyor. Herkes bir şekilde akraba" dedi.

Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı 2

"BENİM İSMİMDEN EN AZ 15 TANE VAR"

Mahallede yaşan Mustafa Sarı, kendi isminde birisinin sorulduğunda en az 15 tane aynı isimden kişi olduğunu belirterek, "Herkesin bir lakabı var, bu şekilde ayırt ediliyor, yoksa karışıklık oluyor. Nesilden nesle bu şekilde gidiyor" diye konuştu.

Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı 3

"ANNEMİN EVLENMEDEN ÖNCE ‘SARI' OLAN SOYADINI, MAHALLEYE GELİN GELİNCE GERİ ALDIM"

Annesinin evlenmeden önceki soyadının Sarı olduğunu ve kendisinin de Yazlık Mahallesi'ne gelin geldikten sonra soyadının Sarı olduğunu anlatan Ayşe Sarı, "Benim annem burada yaşıyormuş ve soyadı Sarı'ymış. Evlenince soyadı değişmiş ve sonrasında ben bu köye gelin geldim, sonrasında benim soyadım da Sarı oldu. İlginç bir durum, küçükken annem anlatırdı ve herkesin soyadının aynı olduğunu söylerdi. Mezarlarda da hep Sarı soyadı var, onları da anne ve baba adı ya da doğum ve ölüm tarihlerinden bulabiliyorlar, yoksa karışıklık oluyor" ifadelerine yer verdi.

Karakola çağrılınca 5 kişi birden gidiyorlar! Mezar taşları bile aynı 4

"KÖY KOMPLE SARI, BİZ MEMNUNUZ"

Cemile Sarı ise, "Bu olay çok eski. Benim soyadım evlenmeden öncede Sarı'ydı, şimdi de Sarı. Bu köy komple Sarı. Güzel bir durum, biz soy ismimizden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu!
Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi: Hurda kamyonu ev yaptı! Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi: Hurda kamyonu ev yaptı!

Anahtar Kelimeler:
soyadı karakol mezar mahalle sarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.