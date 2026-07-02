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Önce protesto sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı! Nefes kesen teklif

Film sahnelerini aratmayan olay ABD'de yaşandı. Empire State Binası'nın zirvesine çıkan maskeli çift, önce "barış" pankartı açınca herkes protesto sandı. Gerçek ise dakikalar sonra ortaya çıktı. Adam diz çöküp evlilik teklif etti. İkili aşağı indiklerinde gözaltına alındı.

Önce protesto sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı! Nefes kesen teklif
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin New York kentindeki dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Empire State Binası, bu kez sıra dışı bir evlilik teklifine sahne oldu. Binanın zirvesine izinsiz çıkan çift, önce açtıkları pankart nedeniyle protestocu sanıldı. Ancak dakikalar sonra yaşananlar olayın bambaşka bir boyutta olduğunu ortaya koydu.

Önce protesto sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı! Nefes kesen teklif 1

ÖNCE "BARIŞ" PANKARTI AÇTILAR

Siyah kıyafetler giyen ve yüzlerini maskeyle gizleyen iki kişi, 443 metre yüksekliğindeki Empire State Binası'nın en uç noktasına çıkarak üzerinde "Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde, dünya barışı tanıyacaktır" yazılı pankart açtı.

Pankartı görenler olayın bir protesto eylemi olduğunu düşünürken, ikili bir süre sonra antenin alt bölümüne indi.

Önce protesto sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı! Nefes kesen teklif 2

DİZ ÇÖKÜP EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Çiftin antenin alt kısmına inmesinin ardından içlerinden biri diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Böylece ilk anda eylem sanılan olayın aslında sıra dışı bir evlilik teklifi olduğu anlaşıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin vücut kamerası kayıtlarına da yaşananlar yansıdı. Görüntülerde bir polis memurunun çifte "Nasılsınız?" diye seslendiği, ardından ise "Burada olamazsınız." dediği duyuldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle çiftin verdiği yanıt ise anlaşılamadı.

Önce protesto sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı! Nefes kesen teklif 3

GÖZALTINA ALINDILAR

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin Rusya vatandaşı Vanya Beerkus ile Angela Nikolau olduğunu açıkladı.

Bina yönetiminden yapılan açıklamada, tırmanışın tamamen izinsiz olduğu belirtilirken, eylemin gökdelen içindeki diğer kişileri tehlikeye atmadığı ifade edildi.

Önce protesto sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı! Nefes kesen teklif 4

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Anahtar Kelimeler:
Protesto abd evlilik teklifi
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