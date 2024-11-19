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  4. Önce Serenay şimdi Ezgi Mola! Nur Sürer kaynana rolüyle geri ekranlara dönüyor! O diziyle anlaştı...

Önce Serenay şimdi Ezgi Mola! Nur Sürer kaynana rolüyle geri ekranlara dönüyor! O diziyle anlaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.11.2024 17:56
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisinde fırtınalar estiren usta oyuncu Nur Sürer, yeni diziyle anlaştı. Ezgi Mola'nın kadrosunda yer aldığı dizide Mola'nın kaynanası olarak karşımıza çıkacak.

Önce Serenay şimdi Ezgi Mola! Nur Sürer kaynana rolüyle geri ekranlara dönüyor! O diziyle anlaştı...

Asi, Ihlamurlar Altında, Camdaki Kız ve son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisinde izlediğimiz Nur Sürer, yeniden ekranlara dönüyor.

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ERTELENİNCE O DİZİYLE ANLAŞTI!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mukadderat filmi 29 Kasım’da vizyona girecek olan Sürer, imza aşamasında olduğu “Çiçekler Açar” dizisi Eylül ayına ertelenince gelen yeni teklifi kabul etti ve Show TV’nin “Yeni Bir Gün” dizisiyle anlaştı.

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İngiliz yapımı “Keeping Faith”ten uyarlanan dizi eşi Serdar Alsoy kendisi doğum iznindeyken bir gün evden çıkıp kayıplara karışan Nehir adlı bir kadın avukatın hikâyesini ekrana taşıyacak. Dizide Nur Sürer, Güngör rolüne hayat verecek ve Nehir’in (Ezgi Mola) kayınvalidesini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ Nur Sürer Serenay Sarıkaya
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