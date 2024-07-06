Önce servis edilip, sonra silindi! TFF Başkanı Büyükekşi için olay yaratacak iddia... Çok sert çıktı: "Şenes abinin yüzüne nasıl bakacaksınız?"

Türkiye bu akşam Hollanda ile Euro 2024'te tarihi bir mücadeleye çıkmaya hazırlanırken, son Avusturya maçında Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti ve sonrasında verilen 2 maçlık ceza gündemi sarstı. Tüm Türkiye alınan karara tepki gösterirken, tepkilerden biri de TFF Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın eski yöneticisi Şenes Erzik'ten gelmişti.

ŞENES ERZİK SERVET YARDIMCIYI MI SUÇLADI?

Servis edilen haberlerde Erzik'in UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan aday adayı Servet Yardımcı'ya tepki gösterdiği iddia edilerek "Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" açıklamasını yaptığı belirtilmişti.

"ÖNCE SERVİS EDİLİP, SONRA SİLİNDİ" İDDİASI

Spor yazarı Tahir Kum, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği açıklamayı daha sonra kaldırmak zorunda kaldığını iddia ederken, "Şenes Erzik’in ağzından verilmiş açıklamaların; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından AA’ya servis edildiği ortaya çıktı" iddiasında bulundu.

BÜYÜKEKŞİ İÇİN SERT SÖZLER: "YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?"

Büyükekşi'nin amacının yeniden TFF başkanı olabilmek ve rakibi Serbet Yardımcı'yı yıpratmak olduğunu savunan Kum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi size soruyorum; Sırf kendi çıkarlarınız için 'kullandığınız' Şenes abinin yüzüne nasıl bakacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"ERZİK'LE GÖRÜŞTÜM. HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPMAMIŞ"

TFF Başkan adayı olan bir diğer isim Tolga Gani Zengin'den de söz konusu iddialarla ilgili dikkat çeken paylaşım geldi. Şenes Erzik'le telefonla görüştüğünü belirten Zengin "Kesinlikle hiç bir basın mensubuna sadece bu değil, hiç bir açıklama yapmadığını söyledi" dedi.

Tolga Gani Zengin

"40 KİŞİLİK BEDAVACI BASIN MENSUBU..."

Açıklamasının devamında TFF Başkanı Büyükekşi için dikkat çeken bir iddiada bulunan Zengin "40 kişilik bedavacı basın mensubu Almanya'ya boşa götürülmedi elbet" ifadesine yer verdi.

Konuyla ilgili Büyükekşi cephesinden ise bir açıklama gelmedi.







