Önce tarikat şimdi bebek katilleri! Arka Sokaklar'ın Yenidoğan Çetesi fragmanı olay oldu! Bebekleri ellerine düştü: ' Yaşatsak dert öldürsek ayrı dert...'

19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, toplumsal mesajları ve göndermeleriyle gündemden düşmüyor. Dizi son bölümünde bir tarikattaki çocuk istismarı konusunu işledi.

Dizinin son bölümü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti. Mesut Komiser ile tarikat lideri arasındaki diyalog da çok konuşuldu. Mesut Komiser tarikat liderine "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yöneltirken, tarikat lideri "Suç mu?" cevabını verdi. Bu sahne tüyleri diken diken etti.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ İŞLEYECEKLER!

Dizinin 29 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümünün fragmanı ise bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz haftalarda haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi" kaleme alınıyor.

Yayınlanan fragmanda bir kadın hemşire "Yaşatsak bir dert öldürsek bir dert" diyor. Mesut Komiser'in eşi Selin'in doğumu başlayınca yenidoğan çetesinin eline düşüyorlar. Doğumu gerçekleştirdikten sonra gerçek çete gibi bebeği başka bir hastaneye sevk ettirmek istiyorlar.

Sosyal medyada gündem olan bu fragmana ise yorum yağdı. O yorumlardan bazıları...