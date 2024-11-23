MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Önce tarikat şimdi bebek katilleri! Arka Sokaklar'ın Yenidoğan Çetesi fragmanı olay oldu! Bebekleri ellerine düştü: ' Yaşatsak dert öldürsek ayrı dert...'

Önce tarikat şimdi bebek katilleri! Arka Sokaklar'ın Yenidoğan Çetesi fragmanı olay oldu! Bebekleri ellerine düştü: ' Yaşatsak dert öldürsek ayrı dert...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yıldır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisi, toplumsal mesajlarına her hafta devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Narin Güran cinayeti, ardından tarikatlardaki çocuk istismarı konusuyla seyirci karşısına çıktı. Şimdi de yenidoğan çetesi skandalını yeni bölümde işleyecekler. Yayınlanan fragman sosyal medyada gündem oldu. O sahneler tüyleri diken diken etti.

Önce tarikat şimdi bebek katilleri! Arka Sokaklar'ın Yenidoğan Çetesi fragmanı olay oldu! Bebekleri ellerine düştü: ' Yaşatsak dert öldürsek ayrı dert...'

19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, toplumsal mesajları ve göndermeleriyle gündemden düşmüyor. Dizi son bölümünde bir tarikattaki çocuk istismarı konusunu işledi.

1200xauto (1)

Dizinin son bölümü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hüsnü Komiserin "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?" repliği dikkat çekti. Mesut Komiser ile tarikat lideri arasındaki diyalog da çok konuşuldu. Mesut Komiser tarikat liderine "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yöneltirken, tarikat lideri "Suç mu?" cevabını verdi. Bu sahne tüyleri diken diken etti.

'Torununla aynı yatağa mı giriyorsun?' Olay tanıtım... 'Torununla aynı yatağa mı giriyorsun?' Olay tanıtım...

YENİDOĞAN ÇETESİNİ İŞLEYECEKLER!

Dizinin 29 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümünün fragmanı ise bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz haftalarda haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi" kaleme alınıyor.

Ekran görüntüsü 2024-11-23 120407

Yayınlanan fragmanda bir kadın hemşire "Yaşatsak bir dert öldürsek bir dert" diyor. Mesut Komiser'in eşi Selin'in doğumu başlayınca yenidoğan çetesinin eline düşüyorlar. Doğumu gerçekleştirdikten sonra gerçek çete gibi bebeği başka bir hastaneye sevk ettirmek istiyorlar.

Ekran görüntüsü 2024-11-23 120306

Sosyal medyada gündem olan bu fragmana ise yorum yağdı. O yorumlardan bazıları...

Ekran görüntüsü 2024-11-23 121003

Ekran görüntüsü 2024-11-23 120726

Ekran görüntüsü 2024-11-23 120824

Ekran görüntüsü 2024-11-23 120910

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a uçaklar inemiyor! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

İstanbul'a uçaklar inemiyor! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

Araba almak isteyenlere iyi haber! Markalar peş peşe indirim yapıyor

Araba almak isteyenlere iyi haber! Markalar peş peşe indirim yapıyor

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

CHP’li meclis üyesi gazeteciyi feci şekilde darp etti!

CHP’li meclis üyesi gazeteciyi feci şekilde darp etti!

Eşi ile ilişki yaşayan azasını öldürmüştü! Tahliye kararı...

Eşi ile ilişki yaşayan azasını öldürmüştü! Tahliye kararı...

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.