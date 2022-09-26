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Önder Karaveli'nin yeni adresi Adanaspor oldu!

26.09.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen ve kısa süre takımın başında kalan Önder Karaveli'nin yeni adresi belli oldu.

Önder Karaveli'nin yeni adresi Adanaspor oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni teknik direktör Önder Karaveli oldu. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Karaveli ile anlaşma sağlandığı ve 48 yaşındaki teknik adam için salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

İşte Adanaspor'un açıklaması:

"Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sorunu prensip anlaşmasına varmıştır.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 114:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir"

Önder Karaveli, geçen sezon Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Karaveli, sezon başında ise Beşiktaş'ta "Gelişim Direktörü" görevine getirilmişti.

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