SPOR

Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 07:58 | Son Güncelleme

Ryan Babel'in Akhisarspor maçının ardından açıklamalarında BeIN Sports yorumcusu Önder Özen'den tepki geldi.

Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta bir gol atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kısa bir konuşma yapan Babel, ''Önemli bir galibiyet. İlk maç çok önemliydi. Artık bir sonraki maça odaklanmalıyız. Performansımın saçımla bir ilgisi var mı? Sanırım öyle...'' sözlerini kullandı.

''TRİP ATIYOR GİBİ...''

BeIN Sports yorumcusu Önder Özen, Babel'in açıklamasından sonra ''Babel, tripli gibi. Trip yapıyor görüntüsü var. Bunu yapacağın yer yayıncı kuruluş değil.'' sözlerini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şenol Güneş: Başkan doğru söylüyor, ben çalışanım!Şenol Güneş: Başkan doğru söylüyor, ben çalışanım!
Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşikltaş akhisarspor önder özen

En Çok Okunan Haberler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki

Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki

Şenol Güneş: Başkan doğru söylüyor, ben çalışanım!

Şenol Güneş: Başkan doğru söylüyor, ben çalışanım!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!

Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.