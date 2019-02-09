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Önder Özen'in Tolgay Arslan iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.02.2019 08:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili yorumcu Önder Özen'den flaş bir iddia geldi.

Önder Özen'in Tolgay Arslan iddiası

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan ile ilgili olarak dikkat çeken bir yorum yapıldı. Sarı-lacivertlilerin kayserispor deplasmanında oynadığı maça 11'de başlayan, karşılaşma sonrası atılan Tolgay Arslan için görüşünü söylen Önder Özen, "Tolgay Arslan'ın uzun vadede Fenerbahçe'ye pozitif etki yapacağını düşünmüyorum. Sadece bu sene geçici bir çözüm olarak kalır. Fenerbahçe şampiyonluk fotoğrafı hayal ediyorsa, Tolgay Arslan o fotoğrafta olamaz. Yeterli değil" dedi.

Açıklamalarına devam eden Önder Özen, "Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın şampiyonluklarında başrol oynayan bir oyuncu değil. Kadıköy'dekü gümbür gümbür bir oyunda Tolgay'ı düşünemiyorum. Ara ara oynar, destek oyuncusu olur" ifadelerini kullandı.

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tolgay arslan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Kayserispor önder özen

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