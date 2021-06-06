Önder Özen kimdir, nereli? Önder Özen kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı?

Tam adı Zeki Önder Özen olan ve 51 yaşında olan teknik direktör, 17 Ekim 1969 doğumludur. Eskişehir'de dünyaya gelen Özen; Türk eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu olarak bilinmektedir. 1997 senesinde antrenörlük lisansını alan başarılı isim, 2001-2002 sezonunda 3. Lig takımı olan Eskispor'un ilk yarısında genç takım antrenörü olarak görev yapmıştır. 2001-2002 sezonunun 2. yarısından itibaren ise Fenerbahçe'de görev yapmaya başlamıştır ve 12 Mart 2003 tarihinden, 19 Haziran 2009 tarihine dek Fenerbahçe A2 ve Fenerbahçe takımında antrenörlük yapmıştır. Önceleri Oğuz Çetin‘in izleme ekibinde göreve başlamış olan Özen, o dönem B lisansı sahibi olduğu için Süper Ligde görev yapamamıştır. Ancak sonraları aldığı A lisansıyla sırasıyla Daum, Zico ve Aragones’in yardımcı antrenör ekibinde görev almıştır.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe direktörlüğünden ayrıldığı haberi taraftarların ve futbolseverlerin gündemine oturmuştu. Son zamanlarda Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bırakmış olduğu sportif direktörlük koltuğu için Mustafa Eröğüt ve Önder Özen gibi isimlerin adı geçiyordu. Peki Önder Özen kimdir, nereli?

2009-2010 sezonunda Süper Lig 1. Lig'e düşmüş olan Ankara'nın takımlarından Hacettepe ekibini çalıştırmıştır. Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından ilk defa teknik direktörlük görevini yaptığı Süper Lig takımlarından Hacettepe‘de sezonun ilk yarısını 16. olarak bitirince görevini bırakmıştır. 2010-11 sezonunda Ankara'nın 2. Lig takımlarından Polatlı Bugsaşspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. Hacettepe'de olan başarısız deneyiminin ardından Polatlı Bugsaşspor teknik direktörü olan Özen, Polatlı Bugsaşspor ile başarılı geçen sezonun sonrasında ligi 3. bitirmiş ve play off oynama hakkını elde etmiştir. Finalde ise penaltı atışları sonucunda Sakaryaspor’a mağlup olan Polatlı Bugsaşspor, Önder Özen’e teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşatmaya oldukça yaklaşmıştı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, 22 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen basın toplantısında Önder Özen'in 3 seneliğine Beşiktaş futbol takımının futbol direktörü olarak görev yapacağını duyurmuştu. Özen, 16 Temmuz 2014 tarihinde Beşiktaş futbol takımındaki görevinden istifa etmişti. 14 Nisan 2015 tarihinde teknik direktör Shota Arveladze'nin ayrılmasının sonrasında Hollandalı yardımcısı Jan Wouters'in çalıştırmış olduğu Kasımpaşa kulübü ile 1,5 senelik sözleşme imzalamış ve yardımcılığına Mehmet Aurelio getirilmiştir.